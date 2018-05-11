Русские в Анталье отметили День Победы

Русскоязычные жители Антальи организовали праздничные мероприятия по случаю 73-й годовщины победы, одержанной советской армией над нацистами во Второй мировой войне, сообщает «Миллиет».

В мероприятиях, организованных в торговом центре города, приняло участие около ста живущих в Анталье русских и их дети. По случаю праздника дети представили разные танцевальные номера.

Состоялось чествование 96-летней Валентины Лятифовой — участницы Второй мировой войны, которая была награждена восемью медалями и в настоящее время проживает в Анталье. Дети вручили Лятифовой цветы.

По словам главы Русского общества искусства и культуры в Анталье Ирины Балджи, 9 мая — день победы, которая была одержана над фашизмом и не допустила, чтобы фашистские идеи правили миром. «Мы специально отмечаем этот праздник с детьми, — добавила Балджи. — Мы хотим показать им свободный и независимый мир».