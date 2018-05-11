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Русские в Анталье отметили День Победы
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Русские в Анталье отметили День Победы 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Русскоязычные жители Антальи организовали праздничные мероприятия по случаю 73-й годовщины победы, одержанной советской армией над нацистами во Второй мировой войне, сообщает «Миллиет».
В мероприятиях, организованных в торговом центре города, приняло участие около ста живущих в Анталье русских и их дети. По случаю праздника дети представили разные танцевальные номера.
Состоялось чествование 96-летней Валентины Лятифовой — участницы Второй мировой войны, которая была награждена восемью медалями и в настоящее время проживает в Анталье. Дети вручили Лятифовой цветы.
По словам главы Русского общества искусства и культуры в Анталье Ирины Балджи, 9 мая — день победы, которая была одержана над фашизмом и не допустила, чтобы фашистские идеи правили миром. «Мы специально отмечаем этот праздник с детьми, — добавила Балджи. — Мы хотим показать им свободный и независимый мир».
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