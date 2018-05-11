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В Иркутске 13 мая пройдёт фестиваль «Фитнес-стиль»
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В Иркутске 13 мая пройдёт фестиваль «Фитнес-стиль» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В воскресенье во Дворце спорта «Труд» состоится фестиваль по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль», сообщают в министерстве спорта Иркутской области.
Поучаствовать в фестивале могут взрослые и дети от 7 лет. Показать своё мастерство соберутся команды муниципальных образований области, спортивных клубов и фитнес-студий. Участников разделили на три возрастные группы: дети от 7 до 15 лет, юниоры и молодёжь от 16 до 25 лет и взрослые от 26 лет и старше.
Команды должны будут показать номера с элементами аэробики. Фестиваль «Фитнес-стиль» станет отличной возможностью для тренеров и инструкторов по фитнесу и аэробике обменяться опытом работы. В программе фестиваля жеребьевка команд-участниц, торжественное открытие, выступление возрастных групп, награждение победителей и закрытие фестиваля.
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