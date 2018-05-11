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О Дне семьи в Приангарье расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»
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О Дне семьи в Приангарье расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В понедельник, 14 мая в 14.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится пресс-конференция «Как Приангарье отметит Международный день семьи».
В пресс-конференции примет участие заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Ивановна Плетан.
Справка: с 15 по 17 мая 2018 года выставки-форума «Мир семьи. Страна детства». В этом году тема выставки «Добрый дом детства». На выставке запланированы: старт Десятилетия детства на территории Иркутской области, вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, награждение победителей ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» по трём номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная семья», вручение сертификатов на автомобили многодетным семьям — победителям конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Напомним, в Иркутске пройдет фестиваль «Фитнес-стиль».
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