Детсады Новосибирска переполнены, 60 тысяч малышей в очереди

Уже в сентябре Милана пойдет в детский сад. Ее мама Мария подала документы через год после рождения малышки. Ждала путевку два с половиной года.

— Когда ребенок рождается, сразу нужно становится в очередь. Мы встали поздно, может, зимой дочери исполнилось три года. Осенью ей будет почти четыре. Вот в четыре и пойдем в садик, — говорит жительница Калининского района Мария Морозовская.

Коридоры в районной администрации пусты, очередей нет, родители получают путевки по времени. Вот только не всем так везет. Ребенку Ольги Кипаевой скоро исполнится четыре, а в детский сад он пойдет лишь первого сентября и совсем не в тот, в который хотели бы попасть.

— Очень хотели бы в прошлом году, писали везде, но бесполезно. Но мы рады, что хотя бы в такой детсад дали место. Не в шаговой доступности, конечно, надо ехать остановки три. Но все равно мы очень рады. На шестом микрорайоне переполнено все, просто невыносимо, — говорит жительница Калининского района Ольга Кипаева.

Проблема очередности по-прежнему остается в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска. Чтобы попасть на прием в отдел образования администрации, мамы и папы записываются с раннего утра. Специалисты говорят: дело в том, что микрорайоны расширяются, а детские сады не строят.

— В новых микрорайонах по-прежнему есть проблемы. Там проблема более острая. В любом случае родителям тех детей, которым на 31 сентября 2018 года исполняется три годика, будут предложены места в дошкольных образовательных учреждениях. Мы сможем удовлетворить потребность родителей детей, которым исполняется три года, — сообщила заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

Сегодня только в Новосибирске больше 60 тысяч желающих пойти в детский сад. И полностью проблему смогут решить лишь со строительством новых дошкольных учреждений.