Выплату за первенца получают 1400 семей на Ставрополье

Новое пособие для поддержки молодых семей пользуется популярностью на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минтруда СК.

Документы на получение выплаты за первенца с начала 2018 года подали 1 402 родителя Ставропольского края. За это время региональное Минтруда помогло семьям получить 31 660 230 рублей.

Ежемесячные выплаты за первенца составляют 9 123 рубля и полагаются родителям и опекунам, ребёнок которых появился на свет или был усыновлён с 1 января 2018 года. Чтобы получать пособие, ребёнок должен быть гражданином РФ, а семья — действительно нуждаться в поддержке. Выплаты не получат те семьи, у которых среднедушевой доход превышает 14 106 рублей (1,5 прожиточных минимума по краю).

Подать заявление на получение государственной поддержки можно в органах соцзащиты или в МФЦ по месту жительства. Семья может рассчитывать на ежемесячные финансовые поступления до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года.