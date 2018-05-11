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Выплату за первенца получают 1400 семей на Ставрополье
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Выплату за первенца получают 1400 семей на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Новое пособие для поддержки молодых семей пользуется популярностью на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минтруда СК.
Документы на получение выплаты за первенца с начала 2018 года подали 1 402 родителя Ставропольского края. За это время региональное Минтруда помогло семьям получить 31 660 230 рублей.
Ежемесячные выплаты за первенца составляют 9 123 рубля и полагаются родителям и опекунам, ребёнок которых появился на свет или был усыновлён с 1 января 2018 года. Чтобы получать пособие, ребёнок должен быть гражданином РФ, а семья — действительно нуждаться в поддержке. Выплаты не получат те семьи, у которых среднедушевой доход превышает 14 106 рублей (1,5 прожиточных минимума по краю).
Подать заявление на получение государственной поддержки можно в органах соцзащиты или в МФЦ по месту жительства. Семья может рассчитывать на ежемесячные финансовые поступления до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года.
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