В Башкирии пройдут праздничные мероприятия в рамках «Семейной недели»

С 14 по 22 мая в Башкирии пройдёт мероприятия в рамках «Семейной недели», сообщает пресс-служба министерства труда , семьи социальной защиты населения республики.

Семейная неделя пройдёт в честь Года семьи в Башкирии.

Мероприятия стартуют 14 мая с запуска акции «Семейный бумеранг доброты». Цель акции заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров и передаче их в семьи, где одновременно родились двое и более детей. Прием детских товаров будут осуществлять Центры «Семья», расположенные в каждом городе и районе Башкирии. Информацию можно уточнить по телефону: 8 800-347-5000 (звонки анонимные и бесплатные).15 мая — в Международный день семьи — в рамках акции «Счастливый час», работодателям республики предложили сократить рабочий день на один час для людей с семейными обязанностями.

Продолжится «Семейная неделя» 16 мая акцией «Позвони родителям». Операторы сотовой связи пришлют СМС жителям республики с напоминанием о важности звонка родителям.17 мая отмечается Международный день телефона доверия. В Республиканском ресурсном центре «Семья» население проинформируют о работе республиканской службы психологической поддержки родителей 8-800-347-5000 и всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.18 и 19 мая по всей Башкирии пройдёт акция «Мы поженились в Год семьи». Пары, сыгравшие свадьбу в этом году, получат памятный стикер на машину. Завершится Семейная неделя II Республиканским родительским (семейным) форумом и Семейным выходным. Оба мероприятия пройдёт 19 мая. II Республиканский родительский форум — на площадке Конгресс-холла, а Семейный выходной — на площадке ТРЦ «Июнь».