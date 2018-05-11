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На следующей неделе в Костроме начнут проверять детские лагеря
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На следующей неделе в Костроме начнут проверять детские лагеря 

k1news.ru 52 минуты назад
Фото: k1news.ru
В Костроме с 14 мая начнет работу межведомственная комиссия, которая проверит готовность детских лагерей к летнему периоду, сообщает городская администрация.
Проверяющие уделят внимание вопросам обеспечения безопасного пребывания детей, состоянию оборудования и прилегающих к учреждению территорий, организации отдыха, медицинского обслуживания и питания.
Всего комиссия проверит 37 учреждений, где будут работать летние лагеря с дневным пребыванием детей.
Летом в Костроме будут работать 43 лагеря с дневным пребыванием, которые посетят 4 тысячи 492 ребенка. Темами их смен станет научно-техническое творчество, краеведение, образовательный туризм, экология и исследовательская деятельность, Год волонтера и Год театра.
Стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием в этом году составит 3 тысячи 312 рублей, родительская плата составит 828 рублей.
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