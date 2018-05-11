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K1NEWS.RU запускает голосование фотоконкурса «Мой активный ребенок»
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K1NEWS.RU запускает голосование фотоконкурса «Мой активный ребенок» 

k1news.ru 23 минуты назад
Фото: k1news.ru
Традиционно ко Дню защиты детей на нашем портале стартует конкурс детских фотографий. Снимки самых милых, активных и творческих ребят красуются на специальной странице конкурса.
В этом году было подано 76 заявок: 40 девочек против 36 мальчишек.
Правила конкурса:
C 11 мая по 9.00 24 мая на портале K1NEWS.RU состоится онлайн голосование в 3 возрастных номинациях:
от 0 до 3 лет;
от 4 до 7 лет;
от 8 до 14 лет.
В каждой возрастной категории по результатам онлайн голосования будет определен победитель. Фото, набравшее максимальное количество голосов в своей номинации, объявляется победителем.
Допускаются к участию фотографии, на которых ребенок занимается активной деятельностью (играет, танцует, занимается спортом и т.д.) Допустимо использование коллажей.
Не допускается портретное фото. Также не принимаются фото с обнаженными детьми.
К конкурсу не допускаются фотографии, участвовавшие в аналогичном конкурсе в 2016 и 2017 годах на нашем портале.
Один участник может прислать фото нескольких детей.
Голосование проходит через аккаунты в соц.сетях (ВК, ОК, ФБ). Голосовать можно 1 раз в сутки за неограниченное количество фото.
При равном количестве голосов право определить победителя остается за редакцией портала K1NEWS.RU  Дополнительно (на усмотрение редакции портала K1NEWS.RU) будут выбраны победители среди всех участников конкурса в 20 номинациях.
Торжественное награждение победителей состоится в 11.00 26 мая 2018 в ТРЦ «РИО» (ул. Магистральная), на празднике в честь Дня защиты детей.
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