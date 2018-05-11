Спектакль по «Детской книге войны», изданной АиФ, покажут в Иркутске 20 мая

Оригинальный спектакль, поставленный театром «Новая драма» по изданной издательским домом «Аргументы и Факты», покажут в Иркутске 20 мая. «Детская книга войны» — это сборник дневников детей, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны.

В 2017 году актеры «Новой драмы» уже ставили первую часть книги, посвященную блокаде Ленинграда. В этот раз молодые актёры темой для постановки взяли воспомина­ния детей, которые были напи­саны в фашистских концлагерях и гетто.

По словам режиссёра театра Вадима Ка­рионова, то, что будет проис­ходить на сцене, не спектакль в обычном понимании. Актёры не будут играть детей, их зада­ча так прочитать дневники, чтобы современные зрители, особенно молодые, почувст­вовали боль и ужас, которые переживали их сверстники. Кстати, спектакль имеет воз­растное ограничение 14+.

Приобрести билеты можно на сайте театра.

Напомним, что «Детскую книгу войны» к 70-летию По­беды выпустил издательский дом «Аргументы и факты». Это уникальное издание нельзя ку­пить в магазинах, но его можно прочитать в электронном виде.