Спектакль по «Детской книге войны», изданной АиФ, покажут в Иркутске 20 мая 

Оригинальный спектакль, поставленный театром «Новая драма» по изданной издательским домом «Аргументы и Факты», покажут в Иркутске 20 мая. «Детская книга войны» — это сборник дневников детей, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны.
В 2017 году актеры «Новой драмы» уже ставили первую часть книги, посвященную блокаде Ленинграда. В этот раз молодые актёры темой для постановки взяли воспоминания детей, которые были написаны в фашистских концлагерях и гетто.
По словам режиссёра театра Вадима Карионова, то, что будет происходить на сцене, не спектакль в обычном понимании. Актёры не будут играть детей, их задача так прочитать дневники, чтобы современные зрители, особенно молодые, почувствовали боль и ужас, которые переживали их сверстники. Кстати, спектакль имеет возрастное ограничение 14+.
Приобрести билеты можно на сайте театра.
Напомним, что «Детскую книгу войны» к 70-летию Победы выпустил издательский дом «Аргументы и факты». Это уникальное издание нельзя купить в магазинах, но его можно прочитать в электронном виде.