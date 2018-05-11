Краснодарским детям предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. Получить бесплатную путевку в бальнеолечебницу для общего оздоровления или прохождения процедур, назначенных врачом имеют право дети в возрасте 4–17 лет.

Для этого необходимо свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, если житель Краснодара уже достиг 14-летнего возраста. Также нужен паспорт одного из родителей и справка по форме Ф 070-у, выданная поликлиникой по месту жительства ребенка.

Прием документов для оформления путевок ведётся с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00 по адресу: ул. Кузнечная, 4 на 6 этаже, каб. № 602 и в любом отделении МФЦ. Телефон для справок: (861) 277-30-88.

Пресс-служба администрации г. Краснодара напоминает, что бальнеолечебница предоставляет следующие виды медицинских процедур: грязелечение, физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж и гидрореабилитация в бассейне, иглорефлексотерапия.

«Здесь проводят реабилитацию детей и взрослых с заболеваниями верхних дыхательных путей и аллергическими заболеваниями, после инсультов и инфарктов, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мужской и женской мочеполовой системы, болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппарата».