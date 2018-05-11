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«Вину признала и раскаивается». Пойманная на поедании отходов завхоз детского сада осталась на работе
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«Вину признала и раскаивается». Пойманная на поедании отходов завхоз детского сада осталась на работе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Завхоз детского сада № 52 «Самолетик», попавшаяся с поличным на поедании пищевых отходов, не уволена. Отделалась выговором. Департамент образования Нижневартовска закончил служебную проверку, по результатам которой трое сотрудников детского сада, включая повара и саму героиню скандала, получили выговоры. По словам Эдмонда Игошина, директора департамента образования Нижневартовска, наказание исчерпывающее.
Таким образом, завхоз продолжит работу в образовательном учреждении, а по словам директора детского сада, женщина раскаивается в содеянном, но считает, что «ничего особенного не произошло», так как ела она «не пищу, предназначенную для детей, а остатки курицы, которые все-равно бы выбросили». Новость о том, что завхоза не уволили, сообщила ее родственница в одном из популярных сообществ VK Нижневартовска, а под новостью сразу появились резонные вопросы.
«Каким образом утверждение о том, что «ничего особенного не произошло» сочетается с раскаянием? Не ясно. Больше похоже на то, что завхоз сожалеет, что попалась», — пишут пользователи.
Наталья Якимова, заведующая детским садом № 52 утверждает, что завхоз теперь будет заниматься только прямыми должностными обязанностями: «Она понимает, что сейчас, когда у всех телефоны и везде камеры, не стоит заниматься ничем, кроме работы, и считает выговор излишне строгим наказанием».
После этого случая, в пищеблоке детского сада появилась видеокамера, чтобы родители могли следить за тем, чем кормят их детей, и кто занят готовкой. К слову, в департаменте образования города сообщили, что скоро WEB-камеры появятся на кухнях всех детских садов.
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