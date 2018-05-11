По «Эрнесту и Селестине» вышел мультсериал

В Интернете появился весь сезон сериала Ernest et Célestine, La Collection, продолжение мультфильма «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»2012-го года. В сериале 26 серий по 12,5 минут, но пока мультфильм можно посмотреть только на французском.

Художники и режиссер у мультсериала другие, но это не слишком изменило ситуацию. Плавная, мягкая анимация, добрый сюжет и простые житейские мудрости, которые можно постичь только в дружбе. И хоть другие медведи все еще не одобряют дружбу Эрнеста с мышкой Селестиной, ничто не может их разлучить.

Вместе они гуляют, рисуют, изучают звезды и учатся быть счастливыми. В общем, мультсериал стоит того, чтобы его посмотреть, если вам понравился полнометражный мультфильм.