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По «Эрнесту и Селестине» вышел мультсериал
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По «Эрнесту и Селестине» вышел мультсериал 

Tlum.ru 15 минут назад
Фото: Tlum.ru
В Интернете появился весь сезон сериала Ernest et Célestine, La Collection, продолжение мультфильма «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»2012-го года. В сериале 26 серий по 12,5 минут, но пока мультфильм можно посмотреть только на французском.
Художники и режиссер у мультсериала другие, но это не слишком изменило ситуацию. Плавная, мягкая анимация, добрый сюжет и простые житейские мудрости, которые можно постичь только в дружбе. И хоть другие медведи все еще не одобряют дружбу Эрнеста с мышкой Селестиной, ничто не может их разлучить.
Вместе они гуляют, рисуют, изучают звезды и учатся быть счастливыми. В общем, мультсериал стоит того, чтобы его посмотреть, если вам понравился полнометражный мультфильм.
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