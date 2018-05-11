Министр здравоохранения Подмосковья рассказал о совершенствовании роддомов

Более 20 тысяч детей родилось в Подмосковье c начала года, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 11 мая.

«Ежегодно в Подмосковье рождается более 90 тысяч детей. Большое внимание уделяется улучшению оказания медпомощи матерям и детям: выстроена маршрутизация пациенток в рамках трехуровневой системы службы родовспоможения, строятся новые, переоснащаются и ремонтируют действующие роддома. В прошлом году в Подмосковье было открыто пять новых центров материнства и детства, в них могут благополучно рожать женщины со сложными патологиями, специалисты центров выхаживают младенцев весом от 500 граммов», — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Министр добавил, что всего в регионе насчитывается 43 родовспомогательных учреждений, семь из которых третьего, самого высокого уровня оказания медпомощи.

7 мая первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова сообщила, что за январь-март 2018 года младенческая смертность снизилась на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале ноября прошлого года она рассказала, что в подмосковных центрах материнства и детства работают специалисты из более чем 20 регионов России.

Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Всего в 2017 году были открыты три учреждения.