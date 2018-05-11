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Более 5 тыс. человек в Москве примут участие в велопробеге «Спасибо за то, что мы живы!»
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Более 5 тыс. человек в Москве примут участие в велопробеге «Спасибо за то, что мы живы!» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 5 тыс. человек в Москве 13 мая примут участие в велопробеге «Спасибо за то, что мы живы!», посвященном Дню победы и Международному дню семьи. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«13 мая 2018 г. в 11:00 в парке культуры и отдыха «Измайлово» на аллее Большого Круга состоится велопробег «Спасибо за то, что мы живы!», мероприятие приурочено ко Дню Победы и Международному дню семьи. Планируется, что в велопробеге примут участие более 5 тыс. человек. В программе мероприятия также запланировано проведение мастер-классов, конкурсов, игр и викторин, будут работать лекторий и павильоны с настольными играми для детей и взрослых, аттракционы, спортивные площадки и полевая кухня», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в велопробеге примут участие взрослые и дети на велосипедах, самокатах, беговелах, роликах, скейтбордах, а также матери с маленькими детьми в колясках.
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