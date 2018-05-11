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Пропавшего в Чапаевске ребенка нашли на улице в Самаре
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Пропавшего в Чапаевске ребенка нашли на улице в Самаре 

Волга Ньюс 49 минут назад
Напомним, Артем Журавлев ушел из школы в Чапаевске утром 6 мая. Его искали на протяжении пяти суток полиция и добровольцы. В группе Самарского подразделения «Лизы Алерт» указывалось, что мальчик может быть дезориентирован.
В итоге ребенка нашли 10 мая. Как уточнили в ГУ МВД России по Самарской области, мальчика, похожего по приметам, обнаружили на улице в Советском районе Самары. Сейчас с ребенком работают психологи.
Причины побега, а также точный маршрут его передвижения и конечная цель остаются неясными.
Силовики говорят, что семья мальчика считается благополучной. Что в таком случае заставило мальчика проделать долгий путь до Самары — большой вопрос.
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