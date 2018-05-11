Качели для инвалидов на Мещере больше не повредят здоровым детям

На территории Мещерского озера, рядом с магазином «Перекрёсток» , в рамках благоустройства района была установлена детская игровая площадка. На ней были две специальные качели для колясочников, на которых катались и здоровые дети. В течение месяца в больницы с серьёзными травмами обратилось более 10 детей. Несколько дней назад на нашем сайте началось бурное обсуждение вокруг опасных качелей.

— Сегодня моя дочка сломала ногу — на детской площадке на Мещерке, около Перекрёстка (возле Евро), — написала позавчера пользователь Голубеныш. — Очень коварно, что на новой благоустроенной площадке может таиться такая угроза. Меж тем, там есть качели для инвалидов и карусель. И те, и другие с пандусами. Коварство в том, что и качели, и карусель очень низко (сантиметра 3 или 5 от земли), а сами конструкции большие, медленные. Но конструкция тяжёлая, плюс инерция. Детишки ставят ногу на землю — тормозить — качели наползают на ногу — и перелом. С каруселью не знаю как, но травмы тяжелейшие. Мы третьи были в 1 ДГБ. Кроме нас ещё одна девушка 13 лет с открытым переломом — крови море. И мальчик.

Проблема опасных качелей тут же привлекла внимание многих нижегородцев. Помимо бурного обсуждения в интернете родители провели собственный осмотр конструкции.

Наталья Подрепная написала о качелях после осмотра детской площадки.

— Конструкция карусели уже требует ремонта, — заявила она. — Ось не закреплена. Предполагаем, что конструкция нарушена в связи с демонтажем карусели жителями и обратным монтажом со стороны администрации. Решение по данному вопросу. Первый вариант. Зону для игры детей с ОВ (ограниченными возможностями — Прим.ред.) необходимо оградить, при входе установить стенд с правилами использования, с надписью: «Только для детей с ограниченными возможностями в присутствии родителей! Остальным запрещено. Внимание. Опасно!». Второй вариант. Перенести игровую зону для детей ОВ в другое место.

После этого заявления пользователь Голубеныш повесила объявления об опасности этих качелей для обычных детей.

— Объявление завтра же повешу, сегодня просто не до этого, — писала она на форуме. — Одна из мам готова даже судиться с теми, кто отвечает. Но как минимум завтра позвоню.

Предупреждения действительно появились на обеих качелях.

NN.ru отправил запрос в администрацию Нижнего Новгорода. Там ответили, что департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода совместно с подрядчиком проверили оборудование детской площадки и выявили ряд дефектов, которые должны быть устранены подрядчиком в рамках гарантии.

— Ряд дефектов — это отсутствие больших понятных аншлагов о том, что качели предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, — ответили из администрации Нижнего Новгорода. — Там размещались лишь знаки — сейчас подрядчику дано поручение продумать текстовый вариант аншлага. Следует отметить, что если качели предназначены для инвалидов — родители должны по логике вещей ограничить туда доступ своих чад, а не демонтировать самостоятельно то, что не предназначено для использования обычными детьми.

Однако подрядчик решил и вовсе убрать эти качели. Сегодня утром две эти конструкции были демонтированы и увезены. Работники не в курсе о дальнейшей судьбе качелей — сделают ли их безопасными и вернут, вовсе не вернут или возле них поставят ограждения и предупредительные надписи.

— Это решение подрядчика. Они сказали разбирать конструкции и увозить их, — поделился один рабочий. — Наверно будут что-то исправлять, чтобы безопасные были. Или может ограждения потом поставят.

Второй работник недоумевал о безалаберности родителей.

— А я вот прямо говорю — нарисовано же, что для инвалидов, — возмущался мужчина. — Так зачем родители разрешают здоровым детям на них кататься? Сами и виноваты. У них тут много остальных качелей, чего сюда лезть? Они ноги суют куда не надо и не думают, а родители не смотрят — вот и возникают травмы.

Этим утром на детской площадке совсем не было людей. Только одна мамочка с маленьким ребёнком каталась на других качелях.

— Надо наверно ограждения ставить. Можно же пандус повыше поднять, — выразила она своё мнение. — Я считаю, что если эти качели предназначены для инвалидов, то только им и следует кататься на них. Детишкам колясочникам нужно же тоже как-то развлекаться. А вообще виноваты родители — если нарисовано, что для инвалидов, так надо лучше за своими детьми смотреть. Если бы контролировали их, то всех этих травм можно было бы избежать.

Много схожих мнений и в обсуждении по этим качелям на форуме нашего сайта.

— А сами-то родители не видят, что ли, что на такой качели можно получить травму? — спрашивала Марина Смотракова (Тихова) под ником Маринок1711. — На такой качели можно катать ребенка, который ногами махать не будет, там же сиденье широкое непросто так сделано.

— А инвалидов вообще лучше в резервацию загнать, — писала с сарказмом Екатерина под ником Мама Марика. — Ишь ты. Вздумали кататься вместе со всеми. Так объясняйте детям что бы не качались там. Без присмотра гуляют старшие дети. Раз родители отпускают, значит берут на себя ответственность. Голубенышу отдельное спасибо за предупреждение. Теперь появится ещё один повод для проведения беседы с ребенком.

Ранее мы писали, что благоустроенная Мещера не выдержала зимы.