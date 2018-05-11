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Сколько стоит детский труд?
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Сколько стоит детский труд? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Предприятия республики неохотно берут на временные работы школьников. Как организуют летнее трудоустройство подростков в этом году?
«По данным мониторинга Минтруда Коми, в трудоустройстве нуждается каждый третий подросток республики. Поэтому летом в регионе трудоустроят не менее девяти тысяч несовершеннолетних, — отвечает нач. управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты РК Александр Хохлов. — Сохранение численности трудоустроенных — это в первую очередь обеспечение профилактики подростковой преступности, беспризорности и других негативных факторов, которые влечёт за собой незанятость в летние каникулы. Средняя зар­плата школьника летом будет 5348 рублей».
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