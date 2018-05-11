Участники автопробега «Театра детям» проедут из Москвы до Воронежа

2 июня пройдет третий благотворительный автопробег «Театр — детям», который будет приурочен ко Дню защиты детей.

Организаторы — «Воронежский детский театр» — ставят перед собой цель привлечь общественность к проблемам сирот и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Участники соберут средства на показ спектаклей в детских домах, интернатах и приютах Воронежской области.

Колонна стартует рано утром от ТРК «Домодедовский» в Москве. В 15 часов автомобилисты въедут в Воронеж, к ним присоединятся новые участники. Конечная точка маршрута — ТРК «Арена», где покажут инновационный адаптированный спектакль для детей с аутизмом «Баба Яга. Перезагрузка». Средства на него собрали в рамках прошлогоднего автопробега.