Ещё
Что такое сонное опьянение у детей?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое сонное опьянение у детей? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Сыну два года, и в последнее время он стал засыпать в полночь. Уложить в постель раньше этого времени невозможно. Это нормально?
Отвечает врач-невролог и сомнолог Григорий Анисимов:
«Ничего страшного в этом нет, если у ребёнка выработался такой ритм сна и бодрствования. Особенно если малыш неорганизованный, то есть не ходит в детский сад и высыпается утром. Другое дело, если ребёнок, например, засиживается с мамой за компьютером и ложится спать в полночь и позже, а утром его будят рано в садик. Мама-то потом дома досыпает, а вот ребёнок первые часы в садике находится в сонном опьянении, на два-три часа выпадает из образовательного процесса, возникает педагогическая запущенность. Такой режим будет вредить его когнитивной (познавательной) сфере.
Кстати, к 2,5-3 годам у детей может вообще исчезнуть дневной сон, и ребёнок будет добирать его за счёт удлинения ночного сна. В этом тоже ничего страшного нет, это норма. У нас сильны стереотипы, что ребёнок обязательно должен спать днём, и над детьми дома и в садиках порой совершают насилие, заставляя спать в дневные часы. Так нельзя. С другой стороны, для детского сна важно постоянство (идёт отработка биоритмов), поэтому нужно регламентировать сон и будить в одно и то же время, даже в выходные».
АиФ Пермь: последние новости
Кардиохирург из Прикамья спас двух новорожденных Какой специалист нужен? Как быть родителям, если ребёнок «проблемный» В департаменте образования Перми объяснили ситуацию с закрытой калиткой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах10
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети46
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле1
Что стало с Мариной Влади9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение