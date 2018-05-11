Что такое сонное опьянение у детей?

Сыну два года, и в последнее время он стал засыпать в полночь. Уложить в постель раньше этого времени невозможно. Это нормально?

«Ничего страшного в этом нет, если у ребёнка выработался такой ритм сна и бодрствования. Особенно если малыш неорганизованный, то есть не ходит в детский сад и высыпается утром. Другое дело, если ребёнок, например, засиживается с мамой за компьютером и ложится спать в полночь и позже, а утром его будят рано в садик. Мама-то потом дома досыпает, а вот ребёнок первые часы в садике находится в сонном опьянении, на два-три часа выпадает из образовательного процесса, возникает педагогическая запущенность. Такой режим будет вредить его когнитивной (познавательной) сфере.

Кстати, к 2,5-3 годам у детей может вообще исчезнуть дневной сон, и ребёнок будет добирать его за счёт удлинения ночного сна. В этом тоже ничего страшного нет, это норма. У нас сильны стереотипы, что ребёнок обязательно должен спать днём, и над детьми дома и в садиках порой совершают насилие, заставляя спать в дневные часы. Так нельзя. С другой стороны, для детского сна важно постоянство (идёт отработка биоритмов), поэтому нужно регламентировать сон и будить в одно и то же время, даже в выходные».