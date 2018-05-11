Депутат Госдумы предложила ввести полное подушевое финансирование для частных детсадов в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает необходимым обеспечить частные детские сады подушевым финансированием в полном объеме. Об этом она сообщила журналистам.

«Мы считаем, что подушевое финансирование, которое получают государственные детские сады, частные детские сады должны также получать в полном объеме, потому что детский сад — это пространство развития маленького гражданина Российской Федерации. И в независимости от того, в каком детском саду он находится, права должны быть одинаковыми», — сказала Л. Духанина.