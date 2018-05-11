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Депутат Госдумы предложила ввести полное подушевое финансирование для частных детсадов в России
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Депутат Госдумы предложила ввести полное подушевое финансирование для частных детсадов в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает необходимым обеспечить частные детские сады подушевым финансированием в полном объеме. Об этом она сообщила журналистам.
«Мы считаем, что подушевое финансирование, которое получают государственные детские сады, частные детские сады должны также получать в полном объеме, потому что детский сад — это пространство развития маленького гражданина Российской Федерации. И в независимости от того, в каком детском саду он находится, права должны быть одинаковыми», — сказала Л. Духанина.
Ранее сообщалось, что члены партии «Единая Россия» обратились в Минэкономразвития с рядом предложений по борьбе с нехваткой мест в детских садах. В частности, предлагалось представить частным детским садам и яслям государственную поддержку, если те предоставят бюджетные места детям, которым не хватило мест в муниципальных садиках.
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