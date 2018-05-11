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«Дети Райка» сыграют на Перерве
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«Дети Райка» сыграют на Перерве 

Управа района Марьино 42 минуты назад
Юные артисты детской театральной студии «Дети Райка» 13 мая выйдут на сцену библиотеки №129 на улице Перерва со спектаклем «Бедный мой Чиполлино».
— На спектакль, в котором дети сыграют для детей, приглашаются зрители от 6 лет, — отметили организаторы.
Спектакль начнется в 18.00 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Обязательна регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/71..
Напомним, что постановки труппы «Дети Райка» проходят в библиотеке №129 на регулярной основе. (то)
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