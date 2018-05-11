«Дети Райка» сыграют на Перерве

Юные артисты детской театральной студии «Дети Райка» 13 мая выйдут на сцену библиотеки №129 на улице Перерва со спектаклем «Бедный мой Чиполлино».

— На спектакль, в котором дети сыграют для детей, приглашаются зрители от 6 лет, — отметили организаторы.

Спектакль начнется в 18.00 по адресу: улица Перерва, дом 56\2, станция метро «Братиславская». Обязательна регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/71..

Напомним, что постановки труппы «Дети Райка» проходят в библиотеке №129 на регулярной основе. (то)