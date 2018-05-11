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Ханты-Мансийск готовится к масштабной летней оздоровительной кампании
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Ханты-Мансийск готовится к масштабной летней оздоровительной кампании 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 43 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
«Перед нами Департаментом образования автономного округа поставлена задача — организовать летнюю оздоровительную кампанию для 97 процентов юных жителей окружной столицы, что существенно превышает показатель прошлого года. Около 14 750 детей и подростков будут охвачены различными формами отдыха», — обозначила перед коллегами приоритеты заместитель Главы Ханты-Мансийска Ирина Черкунова на расширенном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города. Среди приглашенных — директора школ, руководители надзорных органов, профильных структурных подразделений Администрации югорской столицы.
Главный акцент на совещании был сделан на безопасность детского летнего отдыха. Специалисты надзорных ведомств еще раз обратили внимание руководства образовательных организаций на необходимость строгого соблюдения санитарных норм, требований противопожарной безопасности. Уже сегодня за каждым пришкольным и палаточным лагерем закреплен медицинский работник, который будет следить за состоянием здоровья школьников. «Прошу обратить внимание, что каждый ребенок, поступающий в оздоровительное учреждение, должен иметь справку установленной формы, подписанную фельдшером или участковым педиатром», — напомнила требование санитарных правил заведующая детской поликлиники ОКБ Лариса Тандалова.
Отдельным вопросом повестки стало обсуждение работы частных охранных организаций, отвечающих за безопасность образовательных учреждений. Руководителей школ и детских садов попросили обратить внимание на строгое соблюдение пропускного режима. «На территории лагеря, пришкольной площадки недопустимо присутствие посторонних лиц. Необходимо исключить возможность беспрепятственного доступа в школы, детские сады неустановленных личностей. Поэтому, я прошу строго контролировать работу охранников, обязательно привлекать для решения проблем руководство ЧОП», — подчеркнул заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений Администрации города Андрей Кузнецов.
Всего на организацию детской оздоровительной кампании будет направлено 124 миллиона. Это позволит организовать отдых в 46 оздоровительных учреждениях. Размер родительской платы в таких лагерях, по-прежнему составит 30 процентов от суммы содержания ребенка за один день при шестичасовом пребывании — 3600 рублей; порядка 5 тысяч — при девятичасовом. В ближайшие дни специальная комиссия осуществит приемку лагерей и пришкольных площадок.
Кроме того, порядка 2,5 тысяч юных горожан будут организовано направлены отдыхать в лагеря Тюменсткой, Псковской Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Алтайского края. Первые группы маленьких туристов выедут к месту отдыха уже в первых числах июня.
Так же специалисты в ходе встречи обсудили вопрос трудоустройства детей. Всего планируется организовать рабочие места для 720 подростков. Приоритет будет отдан ребятам, состоящим на профилактическом учете и детям из многодетных семей.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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