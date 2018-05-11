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В столице состоится велопробег «Спасибо за то, что мы живы!»
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В столице состоится велопробег «Спасибо за то, что мы живы!» 

Управа района Коньково 26 минут назад
Фото: Управа района Коньково
В парке культуры и отдыха «Измайлово» на аллее Большого Круга состоится велопробег «Спасибо за то, что мы живы!». Мероприятие приурочено к Дню победы и Международному дню семьи. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
В велопробеге примут участие взрослые и дети на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах, а также матери с маленькими детьми в колясках. Они стартуют в 11.00. Ожидается, что в велопробеге поучаствуют более 5 тысяч человек.
«В программе мероприятия также запланировано проведение мастер-классов, конкурсов, игр и викторин, будут работать лекторий и павильоны с настольными играми для детей и взрослых, аттракционы, спортивные площадки и полевая кухня», — уточняется в сообщении.
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