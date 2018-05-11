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Экскурсию в сквер имени Федора Полетаева совершили дошколята из Кузьминок
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Экскурсию в сквер имени Федора Полетаева совершили дошколята из Кузьминок 

Управа района Кузьминки 23 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
В канун праздника, 8 мая, дети подготовительной группы здания «Школы на Юго-Востоке Москвы имени Маршала Чуйкова» в сопровождении родителей и педагогов совершили экскурсию в сквер имени Героя Советского Союза Федора Полетаева.
Дети возложили цветы к памятникам на Аллее Героев Великой Отечественной войны, проявивших в борьбе с фашизмом отвагу, воинскую доблесть и мужество. Огромный интерес у детей вызвали музейные экспонаты сквера: дивизионная пушка Т-44, гаубица, военный вертолет Ми-8, танк Т-80, БТР-60 и другая военная техника.
В память о погибших воинах дети торжественно прочитали стихи и исполнили песни военных лет. (вт)
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