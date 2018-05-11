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Житель Ижевска два года избивал своего малолетнего сына
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Житель Ижевска два года избивал своего малолетнего сына 

ИА «Сусанин» 9 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска два года избивал своего сына 2015 года рождения. Мужчина проведет в колонии общего режима 3 года и один месяц, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что мужчина до августа 2017 года наносил побои ребенку, ругался матом, бил руками и ногами по телу и лицу, кидал его из детской кровати на диван. Зимой, когда ребенок громко плакал, доставал его из детской коляски и кидал в сугроб.
«На предварительном следствии пояснил, что маленький ребенок сильно раздражал его», — говорится в сообщении.
Мужчина раскаялся в содеянном, вину признал, но отказался от показаний из-за чувства стыда.
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