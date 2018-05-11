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ОНФ: России удалось решить вопрос доступности детских садов
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ОНФ: России удалось решить вопрос доступности детских садов 

Авторадио 2 часа назад
России в целом удалось решить проблему доступности детских садов. Об этом заявила член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина. По ее словам, более половины родителей имеют возможность водить детей в сад рядом с домом. Большинство высоко оценивают качество дошкольных учреждений в России, сказала Духанина. Она подчеркнула, что самая главная проблема сейчас — ухудшение состояния здоровья детей, отмечает агентство ТАСС. Первоклассников, приходящих в школу с первой группой здоровья, становится все меньше.
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