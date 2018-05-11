Детская оздоровительная кампания в Адыгее стартует 28 мая

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова вице-премьер РА Наталья Широкова провела совещание по вопросу «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года, в том числе об организации лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций».

Открытие детской оздоровительной кампании запланировано с 28 мая, отдыхом и оздоровлением в течение года планируется охватить 23 тыс. детей школьного возраста. На эти цели выделено 84,1 млн рублей из республиканского и муниципальных бюджетов. Кроме того, Министерство труда и соцразвития РА направило в Министерство образования и науки России заявку на выделение из федерального бюджета 41 млн руб. на организацию отдыха и оздоровления более 2 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В проведении детской оздоровительной кампании примут участие 95 организаций отдыха и оздоровления детей, из которых 2 расположены за пределами республики. Работа организаций отдыха и оздоровления детей планируется в четыре смены, продолжительностью 21 день каждая.

Наталья Широкова подчеркнула, что в первую очередь важно обеспечить безопасность и здоровье детей. Особенное внимание необходимо уделить организации перевозок школьников.

Начальник отдела организации охраны общественного порядка МВД по Адыгее Дмитрий Анищенко сообщил, что в планы дислокации дежурных нарядов будут внесены коррективы — их приблизят к местам расположения детских лагерей. Также будут изменены маршруты патрулирования ГИБДД . Будут проверяться автобусы, предназначенные для перевозки детей. Запланирован ряд профилактический акций и бесед с детьми.

Со своей стороны инспекторы Роспотребнадзора проводят проверки санитарно-эпидемиологического состояния лагерей, проверяют качество продуктов питания и воды. За каждым летним лагерем будут закреплены опытные медработники.

«Работа по организации летнего оздоровительного отдыха детей — это очень важное направление. глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчёркивает, что важно не только обеспечить качественный и безопасный отдых, но и подготовить обширную культурную, образовательную и воспитательную программу. Досуг детей должен быть интересным и познавательным», — отметила Наталья Широкова.

Министр культуры РА Юрий Аутлев отметил, что в организации досуга детей задействованы ведущие творческие коллективы РА, театральные труппы, библиотеки. Школьников ждут выступления артистов, спектакли, игры-«квесты», демонстрация фильмов, участие в обучающих программах. Кроме того, профильный комитет подготовил цикл состязаний по футболу, пляжному волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.

Подводя итог совещания, Наталья Широкова дала положительную оценку готовности заинтересованных министерств и ведомств, подчеркнув, что необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы оздоровительная кампания детей началась без сбоев.