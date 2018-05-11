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Полтавченко вручил почетные знаки многодетным семьям из Петербурга
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Полтавченко вручил почетные знаки многодетным семьям из Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил многодетным семьям удостоверения и почетные знаки «За заслуги в воспитании детей», передает пресс-служба Смольного. Торжественная церемония состоялась накануне в Смольном.
Первыми награду из рук главы города получили супруги Брянские, которые воспитывают 13 детей. Знаки отличия достались еще 13 семьям из разных районов Северной столицы.
«Сегодня мы вручаем знаки отличия и премии за самую важную работу в мире — за воспитание детей, — подчеркнул Полтавченко. — Мы делаем все, чтобы ваши дети чувствовали себя в этом мире уверенно, шли по жизни твердой поступью. А самое главное, чтобы они брали с вас пример и создавали свои крепкие семьи».
В настоящее время каждый седьмой ребенок в Петербурге живет в многодетной семье.
Почетного звания удостаиваются семьи, где дети достигли успехов в учебе, спорте и других отраслях.
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