Полтавченко вручил почетные знаки многодетным семьям из Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил многодетным семьям удостоверения и почетные знаки «За заслуги в воспитании детей», передает пресс-служба Смольного . Торжественная церемония состоялась накануне в Смольном.

Первыми награду из рук главы города получили супруги Брянские, которые воспитывают 13 детей. Знаки отличия достались еще 13 семьям из разных районов Северной столицы.

«Сегодня мы вручаем знаки отличия и премии за самую важную работу в мире — за воспитание детей, — подчеркнул Полтавченко. — Мы делаем все, чтобы ваши дети чувствовали себя в этом мире уверенно, шли по жизни твердой поступью. А самое главное, чтобы они брали с вас пример и создавали свои крепкие семьи».

В настоящее время каждый седьмой ребенок в Петербурге живет в многодетной семье.

Почетного звания удостаиваются семьи, где дети достигли успехов в учебе, спорте и других отраслях.