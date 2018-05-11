ВДЦ «Смена» приглашает друзей на День рождения

1 июня 2018 года в Международный день защиты детей Всероссийский детский центр «Смена» отмечает свой День рождения, 33 года со дня основания. В связи с этим пройдут праздничные мероприятия, в которых примут участие более 5 000 человек со всей России.

Грандиозный праздник включает в себя: работу более 60 тематических площадок, научные и спортивные шоу, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и проекта «Голос», детского-музыкального театра «Домисолька».

Участники праздника 1 июня смогут выиграть главный приз — путевку во Всероссийский детский центр «Смена» на Всероссийский фестиваль добра 2019 года.

Всероссийский детский центр «Смена» — одно из крупнейших в стране федеральных учреждений дополнительного образования и отдыха детей. Ежегодно центр принимает более 15 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет со всей России.