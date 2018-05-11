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ВДЦ «Смена» приглашает друзей на День рождения
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ВДЦ «Смена» приглашает друзей на День рождения 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
1 июня 2018 года в Международный день защиты детей Всероссийский детский центр «Смена» отмечает свой День рождения, 33 года со дня основания. В связи с этим пройдут праздничные мероприятия, в которых примут участие более 5 000 человек со всей России.
В праздничных мероприятиях планируется участие членов Правительства Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской Федерации, звезд шоу-бизнеса, деятелей культуры и знаменитых спортсменов.
Грандиозный праздник включает в себя: работу более 60 тематических площадок, научные и спортивные шоу, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и проекта «Голос», детского-музыкального театра «Домисолька».
Участники праздника 1 июня смогут выиграть главный приз — путевку во Всероссийский детский центр «Смена» на Всероссийский фестиваль добра 2019 года.
Всероссийский детский центр «Смена» — одно из крупнейших в стране федеральных учреждений дополнительного образования и отдыха детей. Ежегодно центр принимает более 15 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет со всей России.
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