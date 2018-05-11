Лисы поселились на территории детского сада на юго-западе Москвы

Рядом с детским садом на юго-западе столицы поселилась семья лис, передает телеканал Москва 24. Животных заметили сотрудники одного из дошкольных учреждений.

Хищные животные обосновались прямо на территории детского сада при ГБОУ «Школа им. Н. М. Карамзина». Воспитатели опасаются, что в любой момент звери, защищая свое семейство, могут наброситься на детей.

"Мне страшно, потому что они на самом деле все-таки хищные, и малыша своего будут защищать в любом случае. Одно дело, когда мы с ними параллельно жили, а другое дело, когда они уже под нашей верандой обосновались. Мало ли, дети полезут в эту нору. Я просто, честно говоря, боюсь. Вот сейчас мы вообще боимся даже выходить гулять", — рассказала старший воспитатель Елизавета Смагура.

Специалисты уже поймали двух маленьких лисят и поместили их в специальный контейнер. В скором времени их отправят в Центр передержки для диких животных. Спасательная операция продолжается.

Детская площадка в саду огорожена. Сотрудники МЧС пытаются достать остальных лис, еще два лисенка уже убежали.

Одних родителей новые соседи пугают, другие считают, что хищники не опасны.

"Я знаю, что лисы у нас живут вот с той стороны, а если они здесь живут, эти места считаются экологически чистыми. Отчасти они опасны, но я не думаю, что они будут нападать, они уже настолько привыкли к нам", — отметила одна из родительниц.

По данным департамента природопользования, около 700 лис живут на территории Москвы, в основном, на юге столицы. Если вы встретились с лисой, к ней нельзя подходить, так как эти хищники могут заразить бешенством, и их укус может быть смертельным.

При встрече с лисами, нужно вызвать специалистов через Единую справочную по телефону: +7 (495) 777 77 77.