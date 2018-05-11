Дети из Бабушкинского приняли участие в тематической акции ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы воспитанники старшего дошкольного возраста школы № 1558 приняли участие в патриотической акции-флешмобе «Москва поет песни Победы», которую проводят в рамках IV этапа Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Наши дети пели песни на военную тему, которые были написаны в наши дни, современными композиторами специально для самого молодого поколения, для детей дошкольного и младшего школьного возраста», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, это наш современный взгляд на поколение победителей, наш подарок тем людям, кто прошел и пережил войну. (вт)