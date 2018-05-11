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Фестиваль творчества детей и молодежи проведут в Первомайском
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Фестиваль творчества детей и молодежи проведут в Первомайском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК «Первомайское»
Открытый окружной фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Искры добра» состоится 19 мая в Доме культуры «Первомайское».
— Мы познакомим наших гостей с очень одаренными ребятами. Наши дети отличаются настойчивостью и целеустремленностью, а мы с удовольствием помогаем им раскрыть все возможности. Ребят объединяют безграничная любовь к творчеству и непоколебимое жизнелюбие, — прокомментировала заместитель директора ДК «Первомайское» Светлана Горовая.
Она добавила, что на концерт «Искры добра» приглашаются все желающие.
В рамках фестиваля будут представлены вокальные, инструментальные и хореографические номера. Зрители смогут увидеть фотографии, картины и поделки, которые создали дети.
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