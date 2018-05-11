Ещё
Творческий мастер-класс проведут в «Крекшине»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Творческий мастер-класс проведут в «Крекшине» 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское проведут тематический мастер-класс для детей. Информацию об этом 10 мая сообщили в культурном учреждении.
— В этом году мы хотим организовать необычное мероприятие. Во время встречи дети поговорят о дружбе, а в конце — сделают небольшие сувениры. Под руководством старшего наставника ребята разрисуют маленькие замки. Краски, кисточки и все необходимые материалы для поделки мы предоставим, — прокомментировали специалисты Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское.
Они добавили, что мероприятие запланировано на конец мая. Творческую встречу смогут посетить дети от восьми до 12 лет.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Фестиваль творчества детей и молодежи проведут в Первомайском Мастер-классы прошли в Доме культуры «Мосрентген» Ученики Детской художественной школы «Бабенская игрушка» стали призерами конкурса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах161
Очевидные ляпы в голливудских фильмах3
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram16
На Самойлову набросились зрители82
Что стало с Мариной Влади10
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение