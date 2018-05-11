Творческий мастер-класс проведут в «Крекшине»

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Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское проведут тематический мастер-класс для детей. Информацию об этом 10 мая сообщили в культурном учреждении.

— В этом году мы хотим организовать необычное мероприятие. Во время встречи дети поговорят о дружбе, а в конце — сделают небольшие сувениры. Под руководством старшего наставника ребята разрисуют маленькие замки. Краски, кисточки и все необходимые материалы для поделки мы предоставим, — прокомментировали специалисты Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское.

Они добавили, что мероприятие запланировано на конец мая. Творческую встречу смогут посетить дети от восьми до 12 лет.