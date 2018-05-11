Кузнецова сообщила, что российские военные в Сирии получили детские письма и рисунки

МОСКВА, 11 мая. / ТАСС /. Военнослужащие российской группировки в Сирии получили детские письма и рисунки в рамках фестиваля «Письмо солдату». Об этом в пятницу сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой

"Российские военнослужащие, проходящие службу на военной базе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, получили долгожданные детские письма и рисунки, а также специально изданную книгу в рамках всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо солдату», который проходит по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой", — говорится в сообщении.

Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату» проводится в преддверии Дня Победы под эгидой детского омбудсмена с 2017 года. В 2018 году фестиваль проходит совместно с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Каждый участник пишет сочинение в виде письма солдатам любой исторической эпохи о родине, о ценностях, которые нужно защищать и отстаивать, о мире, о том, что волнует детей в современной России. В 2018 году на фестиваль поступило более 4 тыс. писем.