«Тихий и приличный мальчик»: директор кубанской школы рассказала об ученике, который порезал горло 12‐летней девочке

Руководитель учебного заведения в Краснодарском крае, где произошло нападения учащегося на школьницу, рассказала подробности о мальчике, обвиняемом в садизме и агрессивном поведении.

По ее словам, значительное число слухов, которые указывают на антисоциальное и жестокое поведение ученика восьмого класса, порезавшего ножом горло 12-летней школьнице, не соответствуют действительности. Она назвала большую часть негативных слухов о мальчике попыткой навесить на него ярлыки.

«Внешних признаков — ребенок спокойный, адекватный — нигде не выражал. Когда он начал проявлять себя, что к кому-то выразил не такое отношение, приглашалась мама. Мы разбирались — проблема в чем?», — отметила директор.

10 мая мать подростка написала заявление о переводе сына на домашнее обучение. В последние дни специалисты провели с другими учениками школы воспитательно-профилактические беседы. Сегодня психолог пообщалась с непосредственными очевидцами того, как пострадавшая Лада Сайдер с раной на горле попыталась покинуть школу. Вчера педагоги навестили ребенка в больнице. Они избегали разговоров о происшествии, чтобы не травмировать ребенка.

Сам восьмиклассник прошел процедуру психологической экспертизы, еще больше специалистов вынесут вердикт о его состоянии психики на следующей неделе. Как сообщила директор, сотрудник школы уделяли повышенное внимание в отношении юноши и других детей, которые проживают на соседних хуторах.

Директор отметила, что ребенок был спокойным и не проявлял признаков агрессии. Она также предположила, что причиной поступка Галкина могли быть семейные проблемы, учитывая, что он является ребенком от первого брака, в то время как его мать повторно вышла замуж и родила другого.

8 мая школьник заманил 12-летнюю девочку в парк и порезал ей горло осколком стекла. Очевидцы сообщали о том, что подросток ранее издевался над животными и запугивал других учащихся школы.