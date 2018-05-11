В популярном кафе Владивостока дети на стене написали такое, что волосы дыбом

Жительница Владивостока рассказала о вопиющем случае, произошедшем в одном из популярных кафе Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

По словам женщины, судя по всему, являющейся сотрудницей заведения, стены детской комнаты в кафе изменились после «пребывания там детей».

На снимках, опубликованных в популярном инстаграм-паблике, видно, что дети неровным почерком написали мелками несколько грубых слов. Одно из них, обозначающее мужской половой орган, красовалось как раз на уровне детского роста. Другие — более цензурные слова, обозначающие ягодицы и собаку женского пола, были написаны чуть выше. Еще одно грубое слово дети написали на плазменной панели.

«С такой ситуацией сталкиваемся впервые. И сотрудники, и родители, которые это увидели — в шоке. Мы относимся с пониманием, когда дети нечаянно что-то ломают или пачкают, в семейном кафе это обычное дело. Но ситуации, когда дети исписывают стены детской комнаты матами — где-то за гранью понимания», — рассказала сотрудница кафе.

Пост в соцсети вызвал бурную реакцию пользователей. Кто-то не увидел в этом ничего страшного, считая, что «дети сейчас много видят и слышат». Большинство же юзеров разделили шок очевидцев и посчитали, что наказывать нужно родителей.

«Дети — отражение своих родителей! Информация дана не к тому, чтоб пожаловаться. А для того, чтоб родители следили за детьми и смотрели, кого они растят или вырастили (если умеет уже писать). Если это мелкий такой умный, то наверное в его семье это норма матюкаться… Позор родителям!»

«В таких ситуациях нужно привлекать родителей, чтобы мыли, чинили, покупали, дело не в детях, все из семьи, родители — моральные уроды, таких же воспитывают, а если наказать родителей, может быть мальчику будет стыдно, и он больше так не будет».

Любопытно, что позже в комментариях к посту сотрудница кафе призналась, что по камерам вычислила «мародера» — им оказался маленький мальчик.

«Запомнили «желанного гостя» в лицо, теперь в черном списке, конечно, больше не пустим. Мы уже и плазму меняли, предыдущую разбили гости», — отметила женщина.