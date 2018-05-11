На детской площадке под Псковом погиб ребенок

ПСКОВ, 11 мая. / ТАСС /. Псковские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в пятницу вечером 8-летнего ребенка на детской площадке в Великих Луках. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Антон Доброхотов.

"В пятницу 11 мая на детской площадке умер 8-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сказал собеседник агентства.