Последняя игра. 8-летний мальчик погиб на детской площадке

Опасные качели

11 мая. Жаркий солнечный вечер. Ничто не предвещало беды. 8-летний ребенок играл вместе с остальными детьми на детской площадке возле многоэтажки на проспекте Гагарина. В какой-то момент мальчик просунул голову между поручнями качелей и получил удар по голове. По словам очевидцев в этот момент на качелях катались девочки. Удар оказался смертельным, малыш скончался еще до приезда «скорой».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и подробности происшествия. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Можно ли было избежать этого рокового несчастного случая, будут выяснять следователи. А великолукские власти по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проверят, все ли детские игровые зоны и площадки в городе безопасны для здоровья и жизни детей и соответствуют ли они нормам.

Кстати говоря, случаи детского травматизма на игровых площадках, особенно в летний период, далеко не редкость. Опасность может таиться везде. Бывает, качели, горки, лестницы уже устарели и требуют ремонта. Или поручни искорежены, и целостность металла нарушена, а вместо сиденья на качелях используется любой подручный материал — доски, картон, но детишки берут их для своих игр, подвергая опасности здоровье.

Поэтому прежде, чем отпускать дитя резвиться, стоит проверить, надежно ли закреплено оборудование, нет ли острых выступов и шероховатостей на поверхностях, гвоздей или болтов.

Еще очень важно — проговаривать с ребенком правила поведения в тех или иных местах.

«Наша родительская задача рассказать, как правильно вести себя на площадках. Нужно проговорить с ребенком все моменты, вместе с ним прийти на площадку, посмотреть, что может таить в себе опасность и объяснить, что можно и что нельзя делать, — считает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова . — Но получить травму маленький человечек может везде. Сейчас, летом, опасно отпускать ребенка на реку, в лес. Но чаще всего несчастные случаи связаны с падением с высоты. Например, очень опасно оставлять дома открытое окно, когда есть маленький ребенок. У нас в Пскове были такие случаи, к сожалению, которые заканчивались трагически. Поэтому родители должны максимально обезопасить своих детей и постоянно разговаривать с ними».

Оставить без присмотра

Вспомнить хотя бы несчастный случай, который произошел в апреле этого года. Четырехлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Карапуз вывалился через открытое окно, взобравшись на приставленный к нему стул, когда находился без присмотра взрослых. К счастью, мальчик остался жив, но получил ушибы и травмы.

В этом случае все закончилось хорошо. Но бывает, что дети, оказавшись без присмотра взрослых, погибают. Все помнят громкий случай, который произошел в марте 2017 года, когда трехлетнего кроху насмерть сбил грузовой поезд. Малыш выехал на велосипеде на железнодорожные пути в поселке Плюсса и не увидел несущийся состав навстречу. Впоследствии он скончался в карете «скорой помощи» по дороге в больницу.

Еще один страшный случай произошла в тот же год. В деревне Грядище Псковского района 20 апреля погибла малютка. Трехлетняя девочка утонула в искусственном водоеме вблизи дома.

Трагедия произошла около 18 часов. Очевидцы тут же позвонили в полицию, оттуда звонок перенаправили пожарно-спасательному посту «Середка». Специалисты прибыли на место через 9 минут после обращения о ЧП.

Пожарные извлекли тело крохи из воды, были предприняты попытки реанимировать ребенка. Но спасти ее не удалось.

В каком возрасте можно оставлять детей без присмотра — это должны решать сами родители, считает Наталья Соколова.

«Многое зависит от того, насколько ребенок ориентируется на той или иной территории. Каждый ребенок индивидуален, и родители сами должны определять, когда его можно отпускать одного на улицу, а когда нужен контроль», — объяснила детский омбудсмен.