Причиной смерти ребенка на детской площадке под Псковом стала черепно-мозговая травма

ПСКОВ, 14 мая. / ТАСС /. Причиной гибели восьмилетнего мальчика 11 мая на детской площадке в городе Великие Луки Псковской области стала открытая черепно-мозговая травма. Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Антон Доброхотов.

"По итогам проведения судебно-медицинской экспертизы ребенок скончался от открытой черепно-мозговой травмы, полученной при эксплуатации качелей. Расследование [возбужденного в день ЧП] уголовного дела продолжается", — сказал собеседник агентства.