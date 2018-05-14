Причиной смерти ребенка на детской площадке под Псковом стала черепно-мозговая травма 

ПСКОВ, 14 мая. /ТАСС/. Причиной гибели восьмилетнего мальчика 11 мая на детской площадке в городе Великие Луки Псковской области стала открытая черепно-мозговая травма. Об этом в понедельник сообщил ТАСС старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Антон Доброхотов.
"По итогам проведения судебно-медицинской экспертизы ребенок скончался от открытой черепно-мозговой травмы, полученной при эксплуатации качелей. Расследование [возбужденного в день ЧП] уголовного дела продолжается", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил главе Великих Лук Игорю Чевжику провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности. В понедельник власти муниципалитета заявили, что до 18 мая намерены провести инвентаризацию детских площадок и игровых зон в Великих Луках.