Ещё
В Псковской области завели дело из-за гибели ребёнка на детской площадке
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Псковской области завели дело из-за гибели ребёнка на детской площадке 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Псковской области завели уголовное дело из-за гибели ребёнка на детской площадке, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
По имеющимся данным, инцидент произошёл 11 мая в Великих Луках. Погиб восьмилетний мальчик.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Кроме того, врио губернатора региона Михаил Ведерников поручил главе города Игорю Чевжику провести проверку всех игровых зон на соответствие нормам безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале решили провести прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе.
RT на русском: последние новости
В Петербурге возбуждено дело после массового отравления детей в детском саду В Петербурге ударившая трёхлетнего ребёнка ногой женщина приговорена к году колонии В Ивановской области завели уголовное дело из-за падения ребёнка с аттракциона
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру3
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах241
Изначальные концовки известных советских фильмов3
На Самойлову набросились зрители82
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру40
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение