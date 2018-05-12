Следственный комитет возьмет под контроль все инциденты с участием детей 

Соответствующее распоряжение отдал своим подчиненным глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин отдал поручение — взять под контроль СК РФ все инциденты, в которых пострадали дети, сообщает РИА Новости.
В частности, под особый контроль будут взяты дела о причинении смерти по неосторожности 4-летнему мальчику в детской инфекционной больнице Санкт-Петербурга, ЧП в петербургском же городском бассейне, где едва не утонул 8-летний ребенок. Также под контролем дело о нападении 18-летнего юноши на директора школы в Забайкальском крае и ранение в шею, нанесенное 8-летней девочке 13-летним мальчиком в Краснодарском крае.
О результатах расследования Бастрыкин приказал докладывать себе лично.