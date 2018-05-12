Уфимский детсад выиграл грант на два миллиона рублей

Министерство образования России подвело итоги федерального конкурса на реализацию проекта помощи родителям с дошколятами. В нем приняло участие 89 учреждений со всей страны. В число восьми победителей вошел уфимский детский сад 212.

— На базе детсада для родителей детей, которые не могут посещать учреждение. Открыт консультационный центр, — рассказали в городской администрации.

Из федерального бюджета власти выделят два миллиона рублей на оснащение этого центра, а также на повышение квалификации специалистов. Семьи уже сейчас могут получить в центре психологическую поддержку, послушать лекции по воспитанию и развитию детей или посетить родительский клуб. Консультации можно получить даже по телефону или электронной почте. Всего в Уфе работают 30 таких центров.