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Уфимский детсад выиграл грант на два миллиона рублей
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Уфимский детсад выиграл грант на два миллиона рублей 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Министерство образования России подвело итоги федерального конкурса на реализацию проекта помощи родителям с дошколятами. В нем приняло участие 89 учреждений со всей страны. В число восьми победителей вошел уфимский детский сад 212.
— На базе детсада для родителей детей, которые не могут посещать учреждение. Открыт консультационный центр, — рассказали в городской администрации.
Из федерального бюджета власти выделят два миллиона рублей на оснащение этого центра, а также на повышение квалификации специалистов. Семьи уже сейчас могут получить в центре психологическую поддержку, послушать лекции по воспитанию и развитию детей или посетить родительский клуб. Консультации можно получить даже по телефону или электронной почте. Всего в Уфе работают 30 таких центров.
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