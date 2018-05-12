Ещё
Ямальская опека 8 лет игнорировала социально опасную семью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ямальская опека 8 лет игнорировала социально опасную семью 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
8 лет бездействия аукнулись начальнику отдела опеки города Салехарда. Без вмешательства прокурора вряд ли бы о детях кто-нибудь вспомнил.
По информации контролирующего органа многодетная ямальская семья состояла на учете в органах опеки с 2010 года. Но никого не смущало, что трое несовершеннолетних детей лишены внимания и заботы родителей. Кроме того, вместе законных представителей все естественные потребности детей были на престарелой бабушке.
Пожилая женщина была вынуждена обеспечивать малолетних внуков на свою пенсию в 17 тыс. рублей. Дети с родителями фактический не жили, но лишать их законных прав никто не собирался. Поэтому маленькие салехардцы были лишены всех социальных гарантий и алиментов положенных в таком случае.
Дело сдвинулось с места только в 2018 году, когда органы опеки под давлением прокуратуры обратились в суд за лишением прав нерадивых родителей. За халатность департамент образования администрации Салехарда получил представление о дисциплинарном наказание начальник отдела опеки.
Пострадавшие дети теперь официально признаны сиротами и получают ежемесячное пособие в размере около 17 тыс. рублей на каждого. В будущем они смогут претендовать на квартиры от государства положенные детям оставшимся без родителей.
Уральский меридиан: последние новости
В Краснотурьинске младенческая смертность выросла в два раза Ямальские детские сады вошли в топ-1000 лучших в России И детям и взрослым. Курганцев ждут на семейной выставке-форуме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах231
На Самойлову набросились зрители82
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram86
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом28
Очевидные ляпы в голливудских фильмах8
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение