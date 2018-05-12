Ямальская опека 8 лет игнорировала социально опасную семью

8 лет бездействия аукнулись начальнику отдела опеки города Салехарда. Без вмешательства прокурора вряд ли бы о детях кто-нибудь вспомнил.

По информации контролирующего органа многодетная ямальская семья состояла на учете в органах опеки с 2010 года. Но никого не смущало, что трое несовершеннолетних детей лишены внимания и заботы родителей. Кроме того, вместе законных представителей все естественные потребности детей были на престарелой бабушке.

Пожилая женщина была вынуждена обеспечивать малолетних внуков на свою пенсию в 17 тыс. рублей. Дети с родителями фактический не жили, но лишать их законных прав никто не собирался. Поэтому маленькие салехардцы были лишены всех социальных гарантий и алиментов положенных в таком случае.

Дело сдвинулось с места только в 2018 году, когда органы опеки под давлением прокуратуры обратились в суд за лишением прав нерадивых родителей. За халатность департамент образования администрации Салехарда получил представление о дисциплинарном наказание начальник отдела опеки.

Пострадавшие дети теперь официально признаны сиротами и получают ежемесячное пособие в размере около 17 тыс. рублей на каждого. В будущем они смогут претендовать на квартиры от государства положенные детям оставшимся без родителей.