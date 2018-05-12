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Музыкальное училище им. М. А. Балакирева проведет Фестиваль-конкурс детского творчества «Весна надежд»
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Музыкальное училище им. М. А. Балакирева проведет Фестиваль-конкурс детского творчества «Весна надежд» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото nmkbalakirev.ruМузыкальное училище им. М. А. Балакирева проведет Фестиваль-конкурс детского творчества «Весна надежд»
Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева объявляет о проведении Открытого регионального фестиваля-конкурса детского творчества «Весна надежд».
Фестиваль-конкурс проводится на базе одного из старейших музыкальных учреждений страны «Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева» при сотрудничестве с Государственным казенным общеобразовательным учреждением «Нижегородская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и слабовидящих детей».
В рамках Фестиваля-конкурса 16 мая 2018 года пройдут следующие мероприятия:
∙ прослушивания в различных номинациях;
∙ мероприятия, посвященные актуальным проблемам музыкального образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
∙ заключительный концерт с участием приглашенных гостей Фестиваля-конкурса и студентов НМУ им. М. А. Балакирева.
Отличительная черта Фестиваля-конкурса «Весна надежд» — его инклюзивная направленность. В фестивале-конкурсе примут участие 130 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, домов и дворцов детского творчества Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, нижегородской области, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль призван активизировать просветительскую деятельность в области детского творчества, способствовать сохранению и развитию лучших педагогических традиций нижегородской школы и отечественного образования, способствовать изменению общественного сознания по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, вовлечению в социальную жизнь детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Открытие конкурса состоится 16 мая 2018 года в НМУ им. М. А. Балакирева. Торжественное закрытие состоится 16 мая 2018 года в 17.00 в Большом зале НМУ им. М. А. Балакирева. В рамках закрытия: награждение участников Фестиваля-конкурса, выступления членов жюри, концерт почётных гостей и студентов Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М. А. Балакирева.
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