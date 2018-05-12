Создатель «Фабрики звезд» Лина Арифулина о своей новой премии и любви к Нагиеву

16 мая в Москве пройдет церемония награждения второй телевизионной премии «Дай пять!», ее вручают популярным актерам, спортсменам, музыкантам, телеведущим и блогерам, которых выбрали зрители — подростки от 7 до 16 лет.

Мы узнали у основателя премии Лины Арифулиной — это она когда-то руководила «Фабрикой звезд», — как возникла идея создать премию и зачем она нужна.

Как и у кого возникла идея создать премию «Дай пять!»?

Идея возникла у меня. Я очень много сама участвовала в конкурсах, готовила для них артистов, была членом жюри. А однажды я увидела, что один артист не очень интересно поет. Я спросила: «Тебе не интересна эта песня?» Он ответил: «Да, я хочу спеть другую». Я стала уточнять у ребят, какие же песни им нравятся. И заметила, что не всегда дают те песни, которые им хотелось бы исполнить, потому что время другое, музыка другая.

Вот из этого маленького вопроса возникла большая премия. Мы готовили ее очень долго, около пяти лет, потому что хотелось узнать, как нам сделать ее правильно, какие выбрать номинации, как определить голосование, как выработать стиль.

Почему такое название?

«Дай пять!» — это приветствие. Мы между собой даже ласково ее называем «Дай пятюню».

Почему именно дети выбирают победителей?

Это мнение детей, их выбор, реальный, искренний. Может быть, на взгляд взрослых то, что выбирают дети, не очень им подходит. К примеру, мы раздавали анкеты, которые с одной стороны заполняли родители, а с другой — дети. Родители выбирали больших артистов: Меладзе, Лепса, Михайлова. Каково же было их удивление, когда мы попросили их перевернуть анкеты и посмотреть, что же слушают их дети. Я поставила им послушать Фараона, того же Оксимирона. Конечно, им не очень понравилось, что музыка не мелодичная, что есть в ней нецензурные слова. Но к сожалению, Интернет такая вещь, которая доступна. И ребенок давно уже это все слушает, у него это в плеере.

Как вы считаете, чем это поколение отличается от других?

Каждое поколение отличается от предыдущего. Время другое за окном, абсолютно другой ритм, другие технические ресурсы. Они могут больше знать, они могут больше слушать. Но я думаю, что всегда останутся такие вещи, как терпимость, любовь, трудолюбие. Такие ценности вечны. Как и традиции, которые закладываются в семье. А все остальное, слава богу, пусть развивается, пусть будет более интересным, открытым.

Кто станет ведущим премии этого года? Почему?

Ведущим этой церемонии станет Дмитрий Нагиев , мой любимый артист. Мы с Дмитрием знакомы очень давно, еще когда делали вместе такие программы, как «Большой спор». Как ни странно, дети выбрали его лучшим ведущим (в прошлом году), а значит, мы делаем правильный выбор.

Какие сюрпризы нас будут ждать на церемонии в этом году?

Наша премия сама по себе необычна, потому что она школьная и у нас есть заповедь: «Взрослые ведут себя как дети». У нас нет такого традиционного действа, как раскрытие конверта. Мы шалим, и у нас есть свои смешные фишки. Ну и главное — это артисты и, конечно, наш любимый ведущий, наше лицо — Дмитрий Нагиев. Когда я позвонила Диме с просьбой поучаствовать в этой премии, он откликнулся с большим удовольствием, ему очень понравилась идея.

Какими проектами кроме «Дай пять!» вы сейчас занимаетесь?

Мы занимаемся многими проектами, исключительно подростковыми. В частности, сейчас у нас есть «Во весь голос» — проект, где соревнуются вокалисты от 12 до 16 лет из стран СНГ, Грузии и Прибалтики. Во всех этих странах есть филиалы моих школ. Я очень люблю этот проект, потому что мне нравится интернациональная и национальная история. Уже планируем сделать второй сезон.

Какой самый страшный сон организатора большой премии?

Мне уже давно не снятся страшные сны, я уже ничего не боюсь. Бояться — значит быть в чем-то неуверенным. Я уверена — слышу и чувствую все, что происходит вокруг. Организатору накануне мероприятия я посоветую только хорошенько выспаться, чтобы потом не испортить никому настроение.

Сколько вы готовитесь к премии? Весь год?

Подготовка к премии «Дай пять!» идет в течение всего года, потому что у нас есть еще «Дай пять и танцуй!» — это новогодняя дискотека для школьников Москвы, в марте — «Дай пять! Голосуй», совсем скоро — «Дай пять! Выпускной», а еще «Дай пять!» занимается образовательными проектами, где мы показываем детям, как нужно говорить. Мы учим их правильно петь, организовываем конкурсы, ищем творческих детей. То есть в течение года мы все время занимаемся подготовкой, голосованием, номинантами и детьми.

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