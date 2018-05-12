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В Свиблове откроется выставка детского рисунка
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В Свиблове откроется выставка детского рисунка 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
23 мая в Центре спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово» откроется выставка детского рисунка «Сказочные образы», на которой руководители внешкольного учреждения представят художественные работы по мотивам народных сказок студии «ИЗО-Радуга».
— У нас в «ИЗО-Радуга» занимаются дети, начиная с 3 лет, — рассказывает руководитель студии Анатолий Таганов. — Приходят на занятия даже летом. Но данная выставка подводит итоги прошедшего учебного года — это своеобразный итог занятий за данный промежуток времени.
При этом руководство Центра отмечает, что такие выставки всегда пользуются большой популярностью.
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