В Свиблове откроется выставка детского рисунка

23 мая в Центре спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово» откроется выставка детского рисунка «Сказочные образы», на которой руководители внешкольного учреждения представят художественные работы по мотивам народных сказок студии «ИЗО-Радуга».

— У нас в «ИЗО-Радуга» занимаются дети, начиная с 3 лет, — рассказывает руководитель студии Анатолий Таганов. — Приходят на занятия даже летом. Но данная выставка подводит итоги прошедшего учебного года — это своеобразный итог занятий за данный промежуток времени.

При этом руководство Центра отмечает, что такие выставки всегда пользуются большой популярностью.