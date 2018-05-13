Мать 14 детей жалеет о карьере стриптизерши и съемках в фильмах для взрослых

Натали Сулеман, ранее известная как Надя «Восьмимама» (Octomom), рассказала в откровенном интервью о том, как ей стыдно за то, что в прошлом она вела унизительный и эксплуататорский образ жизни. Родившая в 2009 году восьмерняшек Натали снималась в порнофильмах и работала стриптизершей, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Она призналась в том, что подсела на «Ксанакс», чтобы заглушить чувство стыда от своей работы, но теперь это в прошлом.

Также Натали пришлось пройти через несколько пластических операций: она увеличила грудь после того, как ей пришлось кормить молоком троих детей, и сделала липосакцию после рождения восьмерняшек. «Оперативное вмешательство не коснулось моего лица, но в 2008 году я увеличила губы, и это выглядело ужасно. Мне было так стыдно и неловко», — вспоминает многодетная мать. Сейчас она живет в Калифорнии и вернулась к карьере консультанта. «Никто не ненавидит Восьмимаму сильнее, чем я», — призналась Натали.

Источник: dailymail.co.uk У Натали уже было шесть детей на тот момент, когда она обратилась в клинику с желанием пройти через экстракорпоральное оплодотворение. Она хотела родить всего одного ребенка, но врачи внедрили ей 12 эмбрионов, ссылаясь на то, что они, скорее всего, не выживут. Однако в итоге эта ситуация привела к тому, что Натали родила восьмерняшек. Натали выступает против абортов, ей нравится рожать детей. Помимо ненависти и отвращения со стороны критиков, ей пришлось столкнуться и с личными трагедиями: в 2014 году мать Натали умерла у нее на руках от рака яичников, а годом позже ее отца парализовало после серьезной аварии.

В 2009 году Натали очень критиковали за желание родить восьмерых детей, будучи безработной матерью шестерых.

Тогда она и обрела известность: фото огромного живота беременной Натали разошлось по интернету с бешеной скоростью.

Чтобы хоть как-то свести концы с концами, Натали пришлось пуститься во все карьерные тяжкие. Она снималась в порнофильмах, танцевала в стриптиз-клубе и в итоге еще и подсела на антитревожные психотропные препараты, чтобы заглушить чувство стыда от того, чем ей приходится заниматься.

Признаваться в том, что когда-то у тебя была зависимость, без сомнения, нелегко. Однако Натали говорит, что она полна стремления распрощаться с чертами личности Восьмимамы и готова бороться в отчаянной попытке спасти свою жизнь.

Что уж говорить, седаном тут не обойдешься: каждый день Натали встает в 5 утра, чтобы отвезти детей в школу.

Натали уже 15 лет не замужем и пока не собирается ни с кем строить отношения. Она хочет сконцентрироваться на воспитании детей.

«Я лучше стану бездомной с моими 14 детьми, чем позволю кому-нибудь из своих девочек пойти по той кривой дорожке, по которой сама прошла», — рассказала Натали.

«Поворотным моментом для меня стал случай, когда я вернулась домой после фотосессии в бикини и увидела свою дочь, щеголяющую по дому в платье и на шпильках», — вспоминает Натали. После рождения восьмерых детей в 2009 году Натали восстанавливается до сих пор: у нее постоянные боли, а врачи даже удивляются, как она может говорить.

Все дети Натали соблюдают вегетарианскую диету. Они не питаются фастфудом и регулярно принимают участие в пятикилометровых забегах, организуемых с целью привлечения внимания общественности к проблеме аутизма.

Последние три с половиной года Натали работает консультантом. «Почему-то многие люди думают, что я какой-то иждивенец. Да, государство помогает нам, мы получаем талоны на питание, но я не сижу без дела», — говорит Натали.

Натали и ее дети выглядят счастливыми, отдыхая в парке неподалеку от своего дома.

«Брак? Я замужем за своей семьей. У меня нет возможности отвлекаться от своих детей и уделять внимание какому-то очередному проходимцу», — заявила Натали. Сейчас она сфокусирована на своем будущем: девушка хочет достичь такого уровня жизни, когда сможет позволить себе полностью отказаться от получения социальных пособий. К тому же Натали призналась, что у ее семьи никогда не было возможности отправиться в отпуск и это — еще одна цель.

«Никто не ненавидит Восьмимаму больше, чем я сама. Тот образ жизни, который я вела, был ужасен. Теперь все по-другому», — рассказала Натали.