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В реке в центре Южно-Сахалинска утонул мужчина
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В реке в центре Южно-Сахалинска утонул мужчина 

Вести.Ru 1 час назад
О происшествии СМИ сообщил источник в оперативных службах города.
Как уточняется, вечером в воскресенье двое мужчин оказались в воде реки Рогатки. Одного из них спасатели вытащили живым, а второй уже не подавал признаков жизни, передает РИА Новости. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
5 мая пресс-служба МЧС России по Сахалинской области сообщала о том, что в реке Сусуе (также в черте Южно-Сахалинска) утонул 12-летний мальчик. Он пошел с друзьями на рыбалку, поскользнулся, и его унесло течением. Позднее спасатели, выехавшие на место происшествия, смогли обнаружить лишь его тело.
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