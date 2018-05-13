СК проводит проверку после смерти трехлетнего мальчика в Самарской области

САМАРА, 13 мая. / ТАСС /. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в одном из сел Самарской области, сообщило в воскресенье СУ СК РФ по региону.

"В субботу в выгребной яме во дворе дома в селе Челно-Вершины Самарской области обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, ребенок утонул в результате несчастного случая. По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.