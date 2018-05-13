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СК проводит проверку после смерти трехлетнего мальчика в Самарской области
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СК проводит проверку после смерти трехлетнего мальчика в Самарской области 

ТАСС 15 минут назад
САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в одном из сел Самарской области, сообщило в воскресенье СУ СК РФ по региону.
"В субботу в выгребной яме во дворе дома в селе Челно-Вершины Самарской области обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни. По предварительным данным, ребенок утонул в результате несчастного случая. По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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