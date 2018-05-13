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С 1 июня стартует областной конкурс творческих работ семей, принявших на воспитание детей-сирот
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С 1 июня стартует областной конкурс творческих работ семей, принявших на воспитание детей-сирот 

Псковская губерния 2 часа назад
Управление социальной защиты населения администрации Псковской области проводит на территории региона областной конкурс творческих работ семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Достижения моей семьи». Как сообщает пресс-служба госупарвления, цель конкурса — распространение успешного опыта семейного воспитания в семьях, воспитывающих, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс проводится в два этапа: первый этап (муниципальный) — с 1 июня по 1 августа — состоит конкурсного отбора на уровне муниципального образования). Второй этап (областной) — с 1 августа по 1 сентября — это конкурс среди творческих работ, ставших победителями муниципальных конкурсов). В конкурсе могут принимать участие семьи, усыновившие детей, семьи опекунов (попечителей), а также приемные семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 5 лет до 17 лет включительно. Конкурс проводится по трем номинациям: Видеоролик «Достижения моей семьи», сочинение «Достижения моей семьи», презентация «Достижения моей семьи». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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